Robin Gosens: “Restare all’Inter sarebbe stata una scelta insoddisfacente”

“Riavvolgiamo velocemente il nastro a luglio: durante la preparazione erano molto chiare due cose: le possibilità di giocare come titolare nell’Inter erano relativamente basse. Ma mia moglie era incinta e quindi un eventuale trasloco in una nuova città sarebbe capitato in un momento infelice. In poche parole, rimanere sarebbe stata una scelta sportiva insoddisfacente, ma una scelta migliore per la mia famiglia. Così declino la proposta di Oliver Ruhnert, illustrandogli la situazione”, lo ha dichiarato Robin Gosens, tramite il suo canale LinkedIn, tornando a parlare del suo addio all’Inter.

“Oliver Ruhnert mi chiamò e mi disse che avevano alzato l’offerta e che questa sarebbe stata la mia ultima possibilità per trasferirmi all’Union. Ecco allora l’inizio di una nuova storia. Nel giro di 24 ore ero un giocatore dell’Union Berlino”, ha concluso.