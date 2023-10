Under 19, ko contro la Serbia: sconfitta per gli azzurrini di Corrardi per 5-4

Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 19 al Gruppo 4 della prima fase di qualificazione dell’Europeo di categoria, in programma da mercoledì 15 a martedì 21 novembre, che vedrà impegnate anche Liechtenstein, Svizzera e Svezia. Nell’amichevole contro la Serbia gli azzurrini di Bernardo Corradi hanno avuto la peggio in una partita equilibrata e ricca di gol: 5-4 per gli slavi il risultato finale.

Queste le parole di Corradi: “È stata una partita intensa dove abbiamo avuto il dominio del gioco ma, nonostante ciò, non siamo riusciti a vincere perché loro hanno avuto il merito di sfruttare al meglio diversi episodi. Al netto del risultato finale, il primo tempo di oggi (terminato sull’1-1, ndr) è stato probabilmente il più bello che abbia mai disputato una mia squadra da quando sono in Nazionale: questa partita ci farà crescere molto. Sicuramente effettuerò delle rotazioni. Queste partite servono a valutare i ragazzi in vista delle qualificazioni all’Europeo”