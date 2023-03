LIVE – Venezia-Brescia, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Venezia-Brescia, sfida valida come quindicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Il derby italiano arriva in un momento delicatissimo della stagione. Infatti, entrambe le squadre sono messe in un’ottima posizione in ottica passaggio del turno, ma, con 7 vittorie e altrettante sconfitte all’attivo, non sono ancora certe del passaggio del turno. La partita assume ancora più valore per la crisi di risultati che sta colpendo entrambe le squadre, al di là della Coppa Italia vinta dagli uomini di coach Magro. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 8 marzo, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

VENEZIA-BRESCIA