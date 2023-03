Basket, Eurocup 2022/2023: Venezia travolge Brescia, finisce 90-64 al Taliercio

Nella sfida valida come quindicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket, l’Umana Reyer Venezia travolge la Germani Basket Brescia con un severo 90-64. Il derby italiano viene dominato dai lagunari, che conquistano l’ottava vittoria nella competizione e mettono in discesa il passaggio del turno. Non riesce invece a invertire il trend la squadra di coach Magro, in crisi di risultati al di là della Coppa Italia vinta ma ancora virtualmente qualificata. Il miglior realizzatore del match è Mitchell Watt con 22 punti.

CRONACA – Inizio shock per Brescia, che subisce un parziale di 15-2 in avvio e deve subito rincorrere gli avversari. A suon di triple, però, Della Valle e compagni accorciano le distanze, riuscendo a chiudere il primo quarto in svantaggio di soli 4 punti. Nel secondo parziale gli ospiti riescono addirittura ad agganciare gli avversari, ma si tratta solamente di un guizzo momentaneo. Dal 30-30, Venezia inanella infatti un parziale di 17-4 che ristabilisce le gerarchie e manda le squadre negli spogliatoi con un gap di 13 punti a dividerle. La partita finisce di fatto nel terzo quarto, in cui Venezia realizza contro 28 punti contro i 14 degli avversari, toccando un vantaggio massimo di +27. Inutile dire che nell’ultimo parziale le emozioni scarseggiano, con la gara ormai compromessa e le seconde linee sul parquet.

TABELLINO

VENEZIA: Watt 22, Willis 16, Moraschini 10, Parks 9 Ray 9, De Nicolao 9, Tessitori 6, Granger 5, Brooks 4, Chapelli 0, Chillo 0, Spissu NE.

BRESCIA: Della Valle 14, Petruccelli 12, Odiase 8, Cournooh 6, Massinburg 6, Gabriel 5, Burns 5, Akele 4, Laquintana 2, Cobbins 2, Nikolic 0, Moss 0.