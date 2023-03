Qualificazioni Mondiali Futsal: pareggio straripante nell’ultima giornata, Svezia-Italia termina 7-7

Finsce 7-7 la gara tra Svezia ed Italia a conclusione del girone di qualificazione Mondiale di Futsal. Per la Svezia a segno Gashi con 2 gol, Soderqvist con 3 gol, Diaz ed Hiseni. Per gli azzurri Marcelinho con una doppietta, così come Musumeci, autogol di Jansson ed un’altra doppietta, di Isgrò. Italia che quindi vince il girone, con 8 punti, seconda proprio la Svezia, con 4 punti, così come la Macedonia del Nord.