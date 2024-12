Il live in diretta di Trieste-Cremona, sfida valida per la 12^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Siamo a oltre un terzo della stagione regolare, e quindi gli obiettivi delle varie squadre comincia ad essere sempre più delineato. In particolare, la formazione friulana allenata da coach Christian ha centrato un importantissimo successo nell’ultimo turno, battendo nientemeno che la Virtus Bologna in trasferta. Due punti importantissimi per la squadra neopromossa, che dopo un avvio convincente è incappata in quattro sconfitte consecutive, rilanciandosi tra le migliori otto del campionato. Ora, quindi, l’opportunità di dare continuità all’ultimo risultato contro una squadra sulla carta più in difficoltà.

Infatti, la Vanoli, allenata da coach Cavina, ha collezionato fin qui appena due vittorie, attestandosi in solitaria al penultimo posto, meglio solo del Napoli che finora non ha mai vinto. Ma Cremona vuole invertire questa tendenza, e per farlo va alla ricerca anche di quello che sarebbe il primo successo lontano dal PalaRadi. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 21 dicembre sul parquet del PalaTrieste, con Sportface che vi fornirà il live di Trieste-Cremona aggiornato in tempo reale.

