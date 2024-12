José Mourinho fa uno sgarbo alla sua vecchia società: l’allenatore del Fenerbahce si porta in Turchia un giocatore della Roma.

La Roma si avvia verso la fine di questo 2024 con un umore sicuramente non alle stelle. La squadra di Claudio Ranieri prova a dare un minimo di svolta alla propria stagione già dalle ultime partite dell’anno solare.

Domani, alle ore 12:30, i giallorossi ospiteranno il Parma allo Stadio Olimpico, mentre l’ultimissimo match del 2024 sarà contro il Milan a San Siro nel posticipo di domenica 29 dicembre. Dopo queste due gare (ma in realtà già da ora) la società dovrà gettarsi sul mercato per provare a risollevare questa situazione drammatica che sta colpendo la squadra.

Ma il tema più caldo in vista della sessione invernale di calciomercato rischia di essere la cessione di Paulo Dybala al Galatasaray di Dries Mertens e Victor Osimhen, oltre a tanti altri ex Serie A come Mauro Icardi.

Calciomercato Roma, José Mourinho pesca dai giallorossi

Paulo Dybala potrebbe però non essere l’unico calciatore della Roma con un biglietto aereo con destinazione Istanbul. Perché nelle ultime ore si fanno sempre più insistenti le voci che vedrebbero Mario Hermoso verso il Fenerbahce.

L’ex allenatore giallorosso José Mourinho, ora proprio sulla panchina del Fenerbahce, vorrebbe l’esperto difensore spagnolo ex Atletico Madrid per rinforzare la propria difesa in vista della seconda parte di stagione.

Arrivato a Roma da svincolato a inizio settembre, Hermoso non è riuscito a imporsi nella difesa giallorossa. Un lungo periodo di adattamento, una miglior condizione fisica da recuperare e un infortunio muscolare non hanno aiutato il difensore 29enne.

Le presenze totali sono soltanto 13 tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, di cui soltanto due dal primo minuto in Serie A. Proprio il suo esordio da titolare in campionato è coinciso con la sconfitta per 5-1 in casa della Fiorentina e un’espulsione arrivata per due ammonizioni raccolte nel giro di cinque minuti.

Insomma, non proprio un inizio di stagione da ricordare per lo spagnolo classe ’95 che così potrebbe cambiare squadra dopo soltanto quattro mesi dall’approdo nella capitale italiana, nonostante un contratto che scade nel 2027. E il futuro potrebbe farlo incontrare con un allenatore che tanto ha fatto parlare negli ultimi anni in quella che è ora la sua squadra.