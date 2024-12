Prosegue l’ottimo inizio di campionato della Pallacanestro Trieste, che nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2024/2025 di basket ha superato la Vanoli Cremona per 91-83 davanti al pubblico amico del capoluogo friulano. Dopo il successo pesante sulla Virtus Bologna, i ragazzi di coach Christian Jamion archiviano un altro successo con cui si portano provvisoriamente al sesto posto solitario in classifica. Si fa sempre più concreta l’ipotesi di poter lottare, da neopromossa, per un posto nelle Final Eight di Coppa Italia. Per Cremona invece arriva la decima sconfitta in questo campionato, con un penultimo posto che non può certo far dormire sonni tranquilli alla compagine guidata in panchina da Demis Cavina.

A fine partita il tabellino esalta i 20 punti di Colbey Ross, che ne mette a segno 14 solo nel terzo quarto, oltre ai 19 del talentuoso quanto discontinuo Denzel Valentine. Agli ospiti non bastano i 20 punti di un mai domo Dario Dreznjak, oltre al carattere e i 13 punti di Corey Davis, ex di turno fischiatissimo dai tifosi triestini.

Il match inizia su ritmi alti ma anche con poca precisione nel primo quarto, in cui Trieste piazza il parziale da 8-2 nei primi minuti. Le difficoltà offensive di Cremona sono evidenti, con la Vanoli che conferma il dato che la vede peggior attacco della Serie A dopo undici giornate. I padroni di casa toccano anche il +12 grazie a Valentine e Brooks, ma confermano di essere una squadra piuttosto discontinua. Dall’altra parte Poser ha un buon impatto sulla partita e insieme alla tripla di Lacey porta Cremona sul 18-13. Trieste risponde dall’arco grazie a Uthoff e alla prima sirena il punteggio dice 23-17 in favore dei friulani.

A inizio secondo quarto si segna pochissimo da una parte e dall’altra, a Cremona addirittura servono tre minuti per trovare la via del canestro. Brooks e Ross portano Trieste di nuovo alla doppia cifra di vantaggio (31-21) e i padroni di casa toccano anche il +11 grazie alla tripla del 39-28 segnata da Valentine. Gli ultimi due minuti sono però un monologo di Cremona, che grazie a un paio di guizzi offensivi di Dreznjak piazza un parziale da 8-0 prima dell’intervallo che consente agli uomini di coach Cavina di andare negli spogliatoi in svantaggio di sole tre lunghezze sul 39-36.

Al ritorno in campo, l’avvio di terzo quarto regala a Cremona quattro triple consecutive a segno in meno di tre minuti che consentono alla Vanoli di passare in vantaggio per la prima volta nel match. Trieste prova a reagire ma mostra anche un evidente nervosismo, testimoniato dal fallo tecnico fischiato a Ross. Proprio quest’ultimo però sale in cattedra prepotentemente, mettendo in mostra tutta la grandezza che lo ha portato a essere nominato MVP del campionato 2022/2023 con la maglia di Varese. Impressionante il suo terzo quarto, con 14 punti che consentono a Trieste di iniziare gli ultimi dieci minuti in vantaggio sul 66-58. Nell’ultimo quarto i padroni di casa gestiscono senza particolari problemi, anche se un Dreznjak a dir poco combattivo riesce a riportare Cremona a -6 nell’ultimo minuto di partita. I possessi finali sorridono però a Trieste, che alla fine festeggia una vittoria meritata.

TRIESTE-CREMONA, IL TABELLINO DEL MATCH

Pallacanestro Trieste: Deangeli 4, Ruzzier 8, Brooks 10, Johnson 14, Valentine 19, Obljubech, Bossi, Ross 20, Uthoff 15, Campogrande, Candussi 1, Brown.

Vanoli Cremona: Jones 12, Davis 13, Nikolic 8, Poser 11, Lacey 5, De Martin, Willis 9, Conti, Zampini 2, Fantoma, Dreznjak 20, Owens 3.

GLI IMPEGNI DI TRIESTE E CREMONA NELLE PROSSIME GIORNATE

Archiviato l’impegno del 12° turno, Trieste e Cremona hanno solo altre tre giornate prima della fine del girone d’andata. I friulani, ancora in piena lotta per un posto tra le prime 8 a metà campionato che vale l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia, il prossimo 29 dicembre ospitano la Reyer Venezia per poi fare visita a Scafati e chiudere il proprio girone d’andata in casa contro Pistoia. Ben diversi gli obiettivi di Cremona, alla ricerca di punti salvezza già dalla prossima giornata che vedrà la Vanoli ospitare Sassari il 28 dicembre. Poi gli uomini di Cavina avranno un impegno proibitivo in casa di Trento e il 12 gennaio chiuderanno la prima metà del proprio campionato ospitando Venezia al PalaRadi.