Il live in diretta di Trento-Virtus Bologna, sfida valida per la 12^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Interessante testa a testa tra due formazioni che fin qui sono state assolute protagoniste del campionato. In particolare, gli uomini di coach Galbiati hanno stupito tutti con un avvio che li ha visti vincere le prime dieci partite, prima di incappare nella sconfitta contro Trapani la scorsa settimana. Ora, subito una grande sfida davanti al proprio pubblico per provare a ripartire, anche considerando la sconfitta in settimana contro il Podgorica in Eurocup.

A proposito di Europa, le Vu Nere allenate da coach Ivanovic venerdì hanno centrato un grandissimo risultato in Eurolega battendo nientemeno che il Barcellona. Adesso l’obiettivo della Virtus è quello di tornare al successo anche in campionato. Cordinier e compagni, infatti, hanno perso nell’ultimo turno contro Trieste, e sono attualmente quinti con 16 punti. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 22 dicembre sul parquet della Il T quotidiano Arena, con Sportface che vi fornirà il live di Trento-Virtus Bologna aggiornato in tempo reale.

