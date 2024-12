Trento batte Virtus Bologna nella 12^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket e torna subito alla vittoria riscattando il KO, il primo in campionato, della scorsa settimana contro Trapani. Partita frizzante fin dalle prime battute, con gli ospiti che prendono un buon vantaggio nel secondo quarto grazie alle ottime giocate di Hackett e Grazulis, tra gli altri, toccando anche il +10 (29-39). Trento riesce a rispondere mantenendo in qualche modo il contatto, chiudendo comunque il primo tempo a -11 (41-52).

Dal 43-54, però, Trento trova un parziale incredibile di 18-0 con le proprie stelle Lamb, Bayehe, Ellis e Ford, ribaltando completamente risultato e inerzia. E, nel momento in cui la Virtus riduce lo svantaggio portandosi anche a -4, Forray con una tripla e un assist per Ellis permette ai suoi di volare sul 75-63. L’energia e le percentuali di Trento calano inevitabilmente e le Vu Nere si riportano anche a -5 (79-74), ma una serie di rimbalzi offensivi e la tripla di Lamb mettono di fatto in ghiaccio la partita. Trento, infatti, rischia dopo la tripla di Belinelli (82-79), ma con Cale e Lamb chiude per l’87-79 finale.

Tra le altre partite di giornata, da sottolineare la prima vittoria in campionato per Napoli, che si impone in una delle partite più sentite, il derby con Scafati. Partita che si decide all’overtime, dopo che gli uomini di coach Valli avevano disputato un ottimo primo tempo venendo rimontati nel secondo. Nei cinque minuti extra, decisive le triple di Pangos (11 punti e 10 assist) e Pullen (28 punti) per il 96-94 finale.

Da evidenziare, inoltre, le due belle vittorie esterne per Brescia e Tortona. La Germani si è imposta per 89-90 sul campo di Venezia, in una partita aperta e con continui cambi di fronte. Protagonista assoluto Bilan con una tripla doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. La Bertram, invece, ha centrato la seconda vittoria consecutiva domando una combattiva Pistoia per 89-93: ai toscani non bastano i 24 punti di Forrest (6/9 da tre) e i 16 dalla panchina di Paschall. Infine, vittorie casalinghe per Sassari (94-94 su Treviso) e Reggio Emilia, che domina contro Varese imponendosi per 97-80.