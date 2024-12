Il Liverpool batte 6-3 il Tottenham in trasferta nella 17ª giornata di Premier League. La squadra di Slot mette le cose in chiaro già nel primo tempo con i gol di Luis Diaz (23′) e Mac Allister (36′). Maddison accorcia le distanze al 41′ e Szoboszlai riporta i suoi sopra di due in chiusura di frazione. Nel secondo tempo si scatena Momo Salah, che mette a segno il 14° e il 15° gol del suo campionato. L’egiziano sta viaggiando a ritmi da Pallone d’Oro ed è già arrivato in doppia doppia tra realizzazioni e assist in Premier (15+11). Kulusevski (72′) e Solanke (83′) provano a rendere meno pesante il passivo, ma Luis Diaz firma il 6-3 all’85’ su palla di Salah. Liverpool che si conferma in testa alla classifica con 39 punti a +4 sul Chelsea e una partita in più da giocare (derby con Everton). Everton che oggi ha bloccato i Blues di Maresca sullo 0-0. Disastro del Manchester United, che crolla in casa per 3-0 contro il Bornemouth e subisce la quarta sconfitta nelle prime nove partite dell’era Amorim. In gol gli ex Juventus e Roma Huijsen (29′) e Kluivert (61′). La terza rete porta la firma di Semenyo (63′), che lancia le Cherries al quinto posto in classifica con 28 punti. United 13° con 22 punti. Brutta sconfitta anche per il Leicester. Le Foxes cadono in casa contro i Wolves per 3-0. Succede tutto nel primo tempo al King Power Stadium con Guedes (19′), Gomes (36′) e Cunha (44′), che avvicinano i gialloneri alla zona salvezza, occupata proprio dal Leicester. La squadra di van Nistelrooy è 17ª con 14 punti, mentre quella di Pereira 18ª con 12.

I risultati negli altri campionati

Bundesliga

Bochum-Heidenheim 2-0 (6′ Broschinski, 35′ Bero)

Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-3 (25′ Malen, 28′ Beler, 30′ Brandt, 58′ Vavro)

Liga

Valencia-Alaves 2-2 (7′ Martin, 70′ Rioja, 88′ Joan Jordan, 90+8′ Gomez)

Real Madrid-Siviglia 4-2 (10′ Mbappé, 20′ Valverde, 34′ Rodrygo, 35′ Romero, 53′ Diaz, 85′ Lukebakio)

Las Palmas-Espanyol 1-0 (67′ Ramirez)

Leganes-Villareal 2-5 (6′ Cisse, 16′ Barry, 33′ Raba, 45ì+2 Barry, 65′ Barry, 90+2′ Moreno, 90+8′ Cabanes)