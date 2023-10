LIVE – Trento-Bourg en Bresse 72-79, Eurocup 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Trento-Bourg en Bresse, sfida valida come 2^ giornata del Gruppo B dell’Eurocup 2023/2024 di basket. Non è iniziata bene la stagione europea per gli uomini di coach Galbiati, che hanno perso nella difficile trasferta di Ulm; in questa sfida, quindi, la Dolomiti Energia cercherà i primi punti davanti al proprio pubblico contro la squadra francese che ha invece battuto lo Slask. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 10 ottobre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

TRENTO-BOURG EN BRESSE 72-79

FINISCE QUI! TRENTO SCONFITTA ANCORA, Bourg en Bresse passa 72-79

40′ – Tripla di Ellis, Trento prova a ridurre il passivo: 72-79 a 12 secondi dal termine

40′ – Benitez a segno, scorrono i titoli di coda: 69-79

38′ – Salash preciso in lunetta, si complica il finale per Trento: 67-75

36′ – Stephens a segno sotto canestro, Trento a -5: importanti rimbalzi per la Dolomiti Energia che prova a crederci

35′ – Tripla di Salash, Bourg allunga: 63-69

34′ – Tripla di Brown, a quota 17 punti personali: 63-66

33′ – Stephens a segno! 63-63

32′ – Forray di nuovo a segno, 61-62

30′ – Termina il terzo quarto! Bourg en Bresse conduce sul 59-62, tutto ancora da giocare negli ultimi dieci minuti!

29′ – Fase di stallo adesso, equilibrio che regna sovrano sul 59-59

27′ – Biligha! Gioco da tre punti e 15 punti per lui oggi, parità sul 57-57

26′ – Doppia cifra tra gli ospiti anche per Kokila, che firma il 54-57

26′ – Timeout Bourg, Trento a contatto sul 52-55

25′ – Tripla di Hubb, che inizia a entrare in partita! 50-55

23′ – Nuovo break ospite con due triple di Mike che va in doppia cifra: 45-53

22′ – Si sblocca Hubb! Parziale da 5-0 per Trento che prova a tornare sotto!

21′ – Tripla di Brown, +9 Bourg

21′ – Squadre di nuovo in campo, via al terzo quarto!

20′ – Termina il primo tempo! A metà gara Trento insegue sul 38-44, in difficoltà finora Hubb che è 0/10 dal campo

20′ – 1/2 di Kokila ai liberi, 38-42

18′ -Triple di Morgan e Brown, Bourg en Bresse trova un parziale pesante: 37-39

15′ – Funziona meglio ora la difesa trentina, 33-29

14′ -Tripla di Baldwin! Trento avanti 31-29, si scalda anche il pubblico di casa

13′ – Dopo oltre due minuti di sblocca Trento: gioco da tre punti di Udom, 26-27

11′ – 2/2 di Julien ai liberi, francesi di nuovo avanti in avvio di secondo quarto

10′ – Termina il primo quarto! Perfetta parità sul 23-23

10′ – Si scalda Forray! Due canestri in pochi secondi e vantaggio Trento sul 23-21!

8′ – Ancora Cook, 17-21

7′ – Tripla pesante di Grazulis, che risponde a Brown! 15-18

6′ – Cooke a segno, prova a sbloccarsi l’attacco di Trento: 10-12

4′ – Tripla di Morgan, 12-7

3′ – Benitez risponde a Biligha, ospiti avanti 9-5 in avvio

20.01 – Inizia il match!

19.55 – Buonasera ai lettori di Sportface, tutto pronto a “Il T Quotidiano Arena” per il match che vede Trento affrontare i francesi di Bourg en Bresse! La Dolomiti Energia cerca la prima vittoria nel gruppo B