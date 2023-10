Juventus Legends, standing ovation per Del Piero: “C’è solo un capitano” (VIDEO)

di Giorgio Billone 93

Lunghissimo applauso e poi la standing ovation all’ingresso in campo di Alessandro Del Piero per la partita delle Legends della Juventus in conclusione dell’evento “Together: a Black and White Show” al PalaAlpitour di Torino. E’ partito poi il coro “Un capitano, c’è solo un capitano” per il leggendario Pinturicchio, applausi scroscianti anche per Michel Platini, Marcello Lippi, Zinedine Zidane e Antonio Conte.