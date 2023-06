LIVE – Torino-Pistoia 61-73, gara-4 finale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Torino-Pistoia, sfida valida come gara-4 della finale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. La Reale Mutua è riuscita a ottenere una bella vittoria interna in gara-3, con il punteggio di 78-67, meritandosi ora la chance di pareggiare i conti; per la Giorgio Tesi Group, invece, si tratta del secondo di tre match point. La serie, infatti, è sul 2-1 per Pistoia, visto che finora entrambe le formazioni sono riuscite a confermare il fattore ambientale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 17 giugno sul parquet del Pala Gianni Asti, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

TORINO-PISTOIA 61-73

FINISCE QUI! 61-73

40′ – Due liberi di Pistoia, 59-73

36′ – Ospiti ancora sul +15, 52-67

34′ – Nuovo massimo vantaggio di Pistoia che si avvicina alla promozione, 48-63

FINE TERZO QUARTO 45-55

28′ – Tripla dei padroni di casa, 43-53

28′ – A segno Pistoia, 40-53

27′ – Due liberi di Torino, 38-49

25′ – Nuovo allungo Pistoia, 36-49

24′ – Accorciano ancora i padroni di casa, 36-45

23′ – Tripla Torino, 34-45

21′ – Si riparte con due punti di Pistoia, 29-43

INTERVALLO 29-41

19′ – Due liberi di Pistoia, 29-39

16′ – Due liberi di Pistoia, 23-35

16′ – Ospiti di nuovo sul +10, 23-33

15′ – Tripla dei padroni di casa, 23-28

14′ – Due liberi di Pistoia, 19-26

13′ – Torino a cinque punti di distanza. 19-24

13′ – Tripla Torino, 17-24

12′ – Pistoia vola sul +10, 14-24

FINE PRIMO QUARTO 14-20

9′ – Altro allungo degli ospiti, 14-20

9′ – Pistoia di nuovo avanti, 14-17

8′ – Parità, 14-14

7′ – Controsorpasso Torino con tre liberi, 14-12

6′ – Tripla e sorpasso Pistoia, 11-12

4′ – Altri due liberi di Torino, 11-7

4′ – Due di Pepe, 9-5

3′ – Un libero di Wheatle, 7-5

2′ – Due liberi di Pepe, 7-4

2′ – Tripla di Guariglia, 5-4

2′ – Varnado! 2-4

2′ – Risponde Mayfield, 2-2

2′ – Magro sblocca il match, 0-2

1′ – Si parte!

20.40 – Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Pistoia