LIVE – Schio-Venezia, gara-3 semifinale Serie A1 femminile 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Schio-Venezia, sfida valida come gara-3 delle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket. Il derby veneto si allunga ai decisivi quaranta minuti, dopo due gare emozionanti e piene di colpi di scena. Dopo le prime due partite, complessivamente le lagunari si sono fatte preferire come spirito battagliero, e al Taliercio sono riuscite a confermare un ottimo primo tempo, tenendo un ampio vantaggio sulle vicentine nei secondi venti minuti. Ora si torna al Palaromare, dove le scledensi proveranno a sfruttare il fattore ambientale per approdare alla finale contro la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di martedì 25 aprile, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

SCHIO-VENEZIA