Basket femminile, Serie A1: Schio vince gara-3, chiude la serie con Venezia e vola in finale

E’ la Famila Wuber Schio la seconda finalista dei playoff scudetto di Serie A1 2022/2023 di basket femminile. Le arancioni, in un PalaRomare stracolmo, superano in gara-3 nel derby veneto le ragazze della Umana Reyer Venezia, chiudendo così la serie all’incontro decisivo dopo la vittoria per parte fin qui. 62-57 il punteggio finale che decretano come le padroni di casa andranno ora a giocarsi la vittoria del tricolore contro la Virtus Bologna.

Tanta fatica in fase realizzativa per entrambe nel primo quarto, dove spiccano i canestri di Mabrey e Delaere, due per parte, poi con Nicolodi le ospiti chiudono avanti con il misero 9-10 di parziale. Nel secondo quarto accelerano le arancioni di Schio: Verona trova una tripla e poi altri tre canestri in fila, salendo così in cattedra e vanificando parzialmente l’ottima vena da parte di Villa. All’intervallo lungo il punteggio recita comunque appena 28-26 per le padroni di casa, che invece allungano nel secondo tempo. Keys e Howard trovano la via del canestro e si arriva sul 35-28, poi però Kubaj accorcia ed è 39-36 prima dell’ultimo quarto dominato nelle fasi iniziali da Schio, che allunga fino al +10 grazie a Mestdagh per il 48-38, quindi Santucci rimonta per Venezia e il punteggio recita 48-46, ma c’è il definitivo colpo assestato da Howard e Keys per il successo finale col punteggio di 62-57.