LIVE – Sassari-Brescia, Serie A1 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Sassari-Brescia, sfida valida come tredicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Importante e affascinante scontro diretto in questo turno che apre il nuovo anno. Le due formazioni impegnate, infatti, viaggiano a metà classifica quando mancano ormai solo tre partite per decretare chi parteciperà alla Coppa Italia. La formazione sarda, che spicca come numero di assist (18,6 a partita, la migliore del campionato), perdendo contro Venezia ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. Al contrario, invece, gli uomini di coach magro sono tornati alla vittoria battendo Reggio Emilia dopo due partite perse consecutivamente. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di lunedì 2 gennaio sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO CAMPIONATO

DIRITTI TV STAGIONE 2022/2023

PROGRAMMA E TV 13^ GIORNATA

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

SASSARI-BRESCIA