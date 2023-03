LIVE – Prometey-Venezia 93-76, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Prometey-Venezia, sfida valida come diciottesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Con i verdetti già tutti definiti,, i lagunari possono tentare il colpaccio contro la squadra che guida il Girone A. In caso di successo, infatti, i veneti potrebbero sperare anche di finire al quarto posto, che vorrebbe dire giocare con il vantaggio del fattore ambientale nel turno a eliminazione diretta. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di mercoledì 29 marzo, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

PROMETEY-VENEZIA 93-76

10′ – Finisce qui- Prometey-Venezia 93-76

9′ – Da tre Stephens porta il prometey sul più 17.

8′ – Balvin con la schiacciata del più 14. 88-74

7′ – Brooks esegue alla grande un uno contro uno ed insacca la palla. 86-74

7′ – Clavell alla quarta tripla segnata. 86-72

6′ – Gioco da tre per Parks- 83-72

6′ – Reazione d’orgoglio per Venezia. Che insacca con Parks il 71esmo punto. 83-71

5′ – Tessitori inventa un altro canestro. 83-69

5′ – Balvin mette da due per Prometey. 83-67

5′ – Palleggio arresto e tiro per Ray che insacca da due. 81-67

4′ – Grande palla di Tessitori per Brooks. 81-65

4′ – Rimbalzo conquistato da Lypovyy che insacca da sotto al canestro. Scappa Prometey 81-63

2′ – Clavell ancora con una tripla. 77-63

1′ – Palla recuperata da Venezia. Ray insacca per Venezia. 74-63

FINE TERZO QUARTO

10′ – Gioco da tre nel finale per Prometey 74-61

10′- Clavell ancora penetra ed insacca. Possibile gioco da tre per il Prometey

10′ – Watt ancora da due- 71-61

9′ – De Nicolaou fa due su due. 71-59

9′ – Watt accorcia 71-57

9′ – Sydorov inventa una penetrazione e fa andare il Prometey sul 71-55

8′ – Watt spreca un tiro dalla lunetta, ma mette il secondo. 69-55

8′ – Da cuore dell’area ancora Sydorov punisce. 69-54

7′ – Sydorov in contropiede punisce. Allunga Prometey 67-54

6′ – Gran canestro di Stephens che insacca da posizione non facile. 65-54

6′ – Clavell ancora da due. Prometey allunga 63-54

5′ – Grande canestro di Granger. 59-54

4′ – Tripla di Stephens. 59-52

4′ –Tessitori da sotto canestro con la mano sinistra la mette da due. 56-52

3′ – Tre su tre dalla lunetta per Clavell. 56-50

3′- Risponde Granger da tre. 53-50

3′ – Tkachenko la mette da tre. 53-47

3′ – Arriva l’undicesimo punto per Tessitori. 50-47

2′ – Di nuovo più 5 per il Prometey. E’ Lypovyy che insacca. 50-45

2′ – Bramos la mette da due. Sempre meno 3. 48-45

1′ – Stephens col piazzato del più 5. 48-43

FINE SECONDO QUARTO

10′ – Granger ad un secondo dalla fine del primo tempo, insacca. Venezia ora è solo a meno 3.

9′ – Tessitori non ci sta ed insacca il -5. 44-39

9′ – Clavell intercetta e va in contropiede- 44-37

8′ – Due su due per Tessitori. Venezia a contatto 42-37

8′ – Grande tripla di Tessitori. 42-35

8′ – Torna sul più 10 Prometey. Due su due dalla lunetta di Clavell. 42-32

7′ – Granger da tre, Venezia a -8- 40-32

7′ – Buon secondo quarto di Brooks che approfitta di una svista della difesa del Prometey ed insacca. 40-29

7′ – Ancora Agada questa volta uno su due da lunetta. 40-27

6′ – Tessitori per Brooks che mette ed accorcia. 39-27

5′ – Ancora Agada che trova lo spazio e si infila. 39-25

5′ – Agada dalla lunetta fa due su due. 37-25

4′ – Tripla di Tessitori. Venezia accorcia 35-25

3′ – Clavell sfrutta il blocco, palleggio, arresto e tiro. 35-22

1′ – Parziale di 5-0 per Venezia che mostra segnali di ripresa. 33-22

FINE PRIMO QUARTO

10′ – Allo scadere a certificare il dominio della Prometey è Lypovyy. Primo quarto finisce sul 33-18

10′ – Watt non chiude il gioco da tre. Al momento è 31-18

10′ – Sidorov si appoggia al tabellone e fa sul 29-10

10′ – Granger fa due su due sulla lunetta e tenta di far rimanere incollato al match il suo Venezia.

9′ – Sidorov da sotto canestro non sbaglia. Prometey va sul 27-14

8 ‘ – Da mezzo angolo Waatt accorcia le distanze. Tre punti per lui.

7′ – Clavell completa il gioco da quattro punti. Prometey ancora in fuga.

7′ – Parks accorcia, 19-10

6′ – Ancora tripla per Tkachenko. Scappa il Prometey. 17-5

5 ‘ – Una su due per Watt dalla lunetta- 9-5

4′ – tripla di Tkachenko dopo 2′ 7-4

3′ – accorcia in contropiede Tkachenko

1′ – Tripla di Bramos.

17.53 – Buon pomeriggio e benvenuti ai lettori ed alle lettrici di Sportface.it. A breve inizierà la sfida fra Prometey e Venezia