Roma: si rivedono i Nazionali, Mourinho aspetta Dybala

Archiviata la pausa, la Roma si è messa all’opera per preparare la prossima sfida casalinga contro la Sampdoria in campionato. Josè Mourinho ha iniziato a lavorare con i primi nazionali di ritorno, come Pellegrini,Spinazzola, Rui Patricio, Ibanez e Tahirovic. Domani invece è atteso il rientro di Paulo Dybala che nella notte ha servito un assist per il gol di Montiel nel 7-0 dell’Argentina contro Curacao. L’attaccante numero 21 sarà titolare al fianco di Belotti (favorito su Abraham) nel 3-5-2 che Mourinho proporrà contro i blucerchiati. L’allenatore portoghese dovrà ridisegnare una difesa orfana di Mancini, Ibanez, Kumbulla e anche di Cristante, che nell’era Fonseca fu impiegato stabilmente nei tre arretrati. Smalling e Llorente sono sicuri di una maglia, mentre Celik è l’indiziato per completare il reparto. L’unico giocatore in infermeria è Karsdorp.