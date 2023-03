Aprile, un calcio alla sosta: calendario, programma e orari di tutte le partite

Dopo la sosta per le nazionali, con l’inizio del percorso di qualificazione agli Europei 2024, ad aprile riparte un tour de force per i club destinato a durare ininterrottamente fino a giugno. Manca sempre meno al termine di questa stagione, perciò è tempo di spingere sull’acceleratore e cercare di fare il meglio possibile in questo delicato mese. Ad aprile si disputerà infatti una quantità spropositata di partite. Serie A e Serie B disputeranno un totale di cinque giornate, intervallate dalla Coppa Italia e dalle competizioni europee (Champions League, Europa League e Conference League). Neppure un giorno di pausa dunque per il calcio, pronto a far vivere agli appassionati un mese molto intenso. Di seguito il calendario completo, con il programma e gli orari di tutte (davvero tutte!) le partite.

SERIE A – 28ª GIORNATA

CREMONESE-ATALANTA sabato 1 aprile ore 15.00

INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18.00

JUVENTUS-VERONA sabato 1 aprile ore 20.45

BOLOGNA-UDINESE domenica 2 aprile ore 12.30

MONZA-LAZIO domenica 2 aprile ore 15.00

SPEZIA-SALERNITANA domenica aprile ore 15.00

ROMA-SAMPDORIA domenica 2 aprile ore 18.00

NAPOLI-MILAN domenica 2 aprile ore 20.45

EMPOLI-LECCE lunedì 3 aprile ore 18.30

SASSUOLO-TORINO lunedì 3 aprile ore 20.45

SERIE B – 31ª GIORNATA

31/03/2023 Genoa-Reggina 20.30

01/04/2023 Ascoli-Brescia 14.00

01/04/2023 Cagliari-Südtirol 14.00

01/04/2023 Cosenza-Pisa 14.00

01/04/2023 Parma-Palermo 14.00

01/04/2023 Spal-Ternana 14.00

01/04/2023 Venezia-Como 14.00

01/04/2023 Bari-Benevento 16.15

01/04/2023 Perugia-Frosinone 16.15

02/04/2023 Modena-Cittadella 16.15

COPPA ITALIA – Semifinali di andata

Juventus-Inter: martedì 4 aprile ore 21:00

Cremonese-Fiorentina: mercoledì 5 aprile ore 21:00

SERIE A – 29ª GIORNATA

SALERNITANA-INTER venerdì 7 aprile ore 17.00

LECCE-NAPOLI venerdì 7 aprile ore 19.00

MILAN-EMPOLI venerdì 7 aprile ore 21.00

UDINESE-MONZA sabato 8 aprile ore 12.30

FIORENTINA-SPEZIA sabato 8 aprile ore 14.30

ATALANTA-BOLOGNA sabato 8 aprile ore 16.30

SAMPDORIA-CREMONESE sabato 8 aprile ore 16.30

VERONA-SASSUOLO sabato 8 aprile ore 18.30

TORINO-ROMA sabato 8 aprile ore 18.30

LAZIO-JUVENTUS sabato 8 aprile ore 20.45

SERIE B – 32ª GIORNATA

10/04/2023 Benevento-SPAL 12:30

10/04/2023 Brescia-Ternana 15:00

10/04/2023 Cittadella-Parma 15:00

10/04/2023 Como-Genoa 15:00

10/04/2023 Frosinone-Ascoli 15:00

10/04/2023 Perugia-Modena 15:00

10/04/2023 Reggina-Venezia 15:00

10/04/2023 Sudtirol-Bari 15:00

10/04/2023 Pisa-Cagliari 18:00

10/04/2023 Palermo-Cosenza 20:30

CHAMPIONS LEAGUE – Quarti di finale di andata

Benfica-Inter, 11 aprile ore 21

Manchester City-Bayern Monaco, 11 aprile ore 21

Real Madrid-Chelsea, 12 aprile ore 21

Milan-Napoli, 12 aprile ore 21

EUROPA LEAGUE – Quarti di finale di andata

Manchester United-Siviglia, 13 aprile ore 21:00

Juventus-Sporting Lisbona, 13 aprile ore 21:00

Bayer Leverkusen-Union Saint Gilloise, 13 aprile ore 21:00

Feyenoord-Roma, 13 aprile ore 18:45

CONFERENCE LEAGUE – Quarti di finale di andata

Gent-West Ham, 13 aprile ore 18:45

Lech Poznan-Fiorentina, 13 aprile ore 21:00

Anderlecht-AZ, 13 aprile ore 21:00

Basilea-Nizza, 13 aprile ore 21:00

SERIE A – 30ª GIORNATA

CREMONESE-EMPOLI venerdì 14 aprile ore 18.30

SPEZIA-LAZIO venerdì 14 aprile ore 20.45

BOLOGNA-MILAN sabato 15 aprile ore 15.00

NAPOLI-VERONA sabato 15 aprile ore 18.00

INTER-MONZA sabato 15 aprile ore 20.45

LECCE-SAMPDORIA domenica 16 aprile ore 12.30

TORINO-SALERNITANA domenica 16 aprile ore 15.00

SASSUOLO-JUVENTUS domenica 16 aprile ore 18.00

ROMA-UDINESE domenica 16 aprile ore 20.45

FIORENTINA-ATALANTA lunedì 17 aprile ore 20.45

SERIE B – 33ª GIORNATA

14/04/2023 Modena-Parma 20:30

15/04/2023 Ascoli-Sudtirol 14:00

15/04/2023 Bari-Como 14:00

15/04/2023 Benevento-Reggina 14:00

15/04/2023 Cosenza-Cittadella 14:00

15/04/2023 Genoa-Perugia 14:00

15/04/2023 SPAL-Brescia 14:00

15/04/2023 Venezia-Palermo 14:00

15/04/2023 Cagliari-Frosinone 16:15

16/04/2023 Ternana-Pisa 16:15

CHAMPIONS LEAGUE – Quarti di finale di ritorno

Napoli-Milan, 18 aprile ore 21

Chelsea-Real Madrid, 18 aprile ore 21

Inter-Benfica, 19 aprile ore 21

Bayern Monaco-Manchester City, 19 aprile ore 21

EUROPA LEAGUE – Quarti di finale di ritorno

Siviglia-Manchester United, 20 aprile ore 21:00

Sporting Lisbona-Juventus, 20 aprile ore 21:00

Union Saint Gilloise-Bayer Leverkusen, 20 aprile ore 21:00

Roma-Feyenoord, 20 aprile ore 21:00

CONFERENCE LEAGUE – Quarti di finale di ritorno

Fiorentina-Lech Poznan, 20 aprile ore 18:45

AZ-Anderlecht, 20 aprile ore 18:45

West Ham-Gent, 20 aprile ore 21:00

Nizza-Basilea, 20 aprile ore 21:00

SERIE A – 31ª GIORNATA

VERONA-BOLOGNA venerdì 21 aprile ore 20.45

SALERNITANA-SASSUOLO sabato 22 aprile ore 15.00

LAZIO-TORINO sabato 22 aprile ore 18.00

SAMPDORIA-SPEZIA sabato 22 aprile ore 20.45

EMPOLI-INTER domenica 23 aprile ore 12.30

MONZA-FIORENTINA domenica 23 aprile ore 15.00

UDINESE-CREMONESE domenica 23 aprile ore 15.00

MILAN-LECCE domenica 23 aprile ore 18.00

JUVENTUS-NAPOLI domenica 23 aprile ore 20.45

ATALANTA-ROMA lunedì 24 aprile ore 20.45

SERIE B – 34ª GIORNATA

21/04/2023 Reggina-Brescia 20:30

22/04/2023 Cittadella-Genoa 14:00

22/04/2023 Como-Ascoli 14:00

22/04/2023 Frosinone-Sudtirol 14:00

22/04/2023 Modena-SPAL 14:00

22/04/2023 Parma-Cagliari 14:00

22/04/2023 Perugia-Cosenza 14:00

22/04/2023 Palermo-Benevento 16:15

23/04/2023 Pisa-Bari 16:15

23/04/2023 Ternana-Venezia 16:15

COPPA ITALIA – Semifinali di ritorno

Inter-Juventus: mercoledì 26 aprile ore 21:00

Fiorentina-Cremonese: giovedì 27 aprile ore 21:00

SERIE A – 32ª GIORNATA

LECCE-UDINESE venerdì 28 aprile ore 18.30

SPEZIA-MONZA venerdì 28 aprile ore 20.45

NAPOLI-SALERNITANA sabato 29 aprile ore 15.00

ROMA-MILAN sabato 29 aprile ore 18.00

TORINO-ATALANTA sabato 29 aprile ore 20.45

INTER-LAZIO domenica 30 aprile ore 12.30

CREMONESE-VERONA domenica 30 aprile ore 15.00

SASSUOLO-EMPOLI domenica 30 aprile ore 15.00

FIORENTINA-SAMPDORIA domenica 30 aprile ore 18.00

BOLOGNA-JUVENTUS domenica 30 aprile ore 20.45

35ª GIORNATA

30/04/2023 Cagliari-Ternana 16:15

30/04/2023 SPAL-Perugia 16:15

01/05/2023 Como Palermo 12:30

01/05/2023 Ascoli-Pisa 15:00

01/05/2023 Bari-Cittadella 15:00

01/05/2023 Benevento-Parma 15:00

01/05/2023 Brescia-Cosenza 15:00

01/05/2023 Sudtirol-Genoa 15:00

01/05/2023 Venezia-Modena 18:00

01/05/2023 Frosinone-Reggina 20:30

INGHILTERRA: Big match praticamente a ogni giornata, con Manchester City-Liverpool subito dopo la sosta e Liverpool-Arsenal poco dopo. La sfida più attesa, però, non può che essere Manchester City-Arsenal del 26 alle ore 21. Spazio anche alle semifinali di FA Cup Manchester City-Sheffield United e Brighton-Manchester United il 22 e il 23 aprile.

SPAGNA: La Liga appare ormai chiusa, con i 12 punti di vantaggio che il Barcellona ha sul Real Madrid a rappresentare un gap davvero difficile da ricucire. Un’interessante banco di prova per i blaugrana sarà il match del 23 aprile contro l’Atletico Madrid. Occhi puntati anche sulla Copa del Rey, con le semifinale di ritorno in programma il 4 (Atlethic Bilbao-Osasuna) e il 5 (Barcellona-Real Madrid).

GERMANIA: Occhi puntati ovviamente sul Klassiker, in programma sabato 1 alle ore 18:30. Attenzione poi alla trasferta di Friburgo per il nuovo Bayern di Tuchel e all’Union Berlino che fa visita al Signal Iduna Park in un match ad alta quota. E la DFB Pokal? I quarti di finale si disputeranno il 4 e il 5: ancora in corsa Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

FRANCIA: Mese decisivo per l’assegnazione del titolo, con il Psg favorito. I parigini dovranno ripartire forte, dato che dopo la sosta sfideranno Lione, Nizza e Lens. Per quanto riguarda la coppa, invece, le semifinali Nantes-Lione e Annecy-Tolosa si disputeranno in gara secca il 5 e il 6.