Il live in diretta di Pistoia-Olimpia Milano, sfida valida per la 14^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Il 2025 si apre subito con un impegno sulla carta proibitivo per la formazione di coach Zare Markovski, che cerca la scossa nella speranza che i suoi cambino marcia. La squadra toscana, infatti, ha perso in maniera consecutiva le ultime sette partite, e vede complicarsi sempre di più la situazione in classifica, che attualmente la vede al terzultimo posto con solo sei punti all’attivo. Il tutto nonostante non siano mancate le prove positive, anche nelle ultime settimane, ma ora servono i punti.

Chi ha bisogno di punti, d’altronde, è anche la squadra di coach Ettore Messina, che dopo un periodo di risultati scarsi in campionato, si è risollevata nelle ultime settimane del 2024 con due vittorie consecutive. Ora settimi in classifica, l’obiettivo dei meneghini è proseguire su questa strada anche nei prossimi appuntamenti per non mancare l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 5 gennaio sul parquet del PalaCarrara, con Sportface che vi fornirà il live di Pistoia-Olimpia Milano aggiornato in tempo reale.

