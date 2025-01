Dopo aver accolto 1360 partecipanti e aver ospitato oltre 1000 partite, la 41ª edizione del Lemon Bowl Work 365 Sporfie è pronta ad assegnare gli ambiti trofei. Nella straordinaria cornice del Foro Italico si disputeranno le finali della prestigiosa rassegna nazionale a partecipazione straniera dedicata alle categorie under 10, 12 e 14. Per l’occasione le sfide andranno in scena anche sul campo Pietrangeli, un ulteriore incentivo per i tanti ragazzi che hanno coronato il sogno di poter giocare sulla terra che abitualmente ospita i migliori tennisti del mondo durante gli Internazionali BNL d’Italia. Alcuni dei talenti più interessanti della penisola si sono messi in mostra nel corso della manifestazione, ma non sono stati da meno i 55 atleti provenienti da ben 25 Paesi. Nella giornata di semifinali i match sono andati in scena anche sui campi di Salaria Sport Village, Bel Poggio in Via del Monte di Casa e UpTown Sporting Club. L’appuntamento con le finali è alle ore 10, i cancelli del Foro Italico saranno aperti gratuitamente. Le finali del Lemon Bowl saranno trasmesse in diretta streaming sul sito ufficiale, che ospita anche la sezione “Lemon Bowl Live”, un match center che consente ad atleti e appassionati di tenere sotto controllo l’andamento di tutti gli incontri.

Gaia Serra Zanetti in finale – “A casa mi alleno con mia zia e con mio padre. Ovviamente è proprio da mia zia Adriana che ho preso il dritto a due mani. Il nostro rapporto? Bello in campo e fuori: mi dice sempre di lottare ed essere grintosa”. Il dritto a due mani, quadrumane come zia Adriana (ex numero 38 WTA), è il marchio distintivo della piccola Gaia Serra Zanetti. La modenese è approdata in finale nella categoria under 12 battendo la perugina Vittoria Fredduzzi per 3-6 6-1 6-4 al termine di uno dei match più belli della rassegna. “Questo non è il mio primo Lemon Bowl, sono contenta di essere tornata e finora è stata una bellissima esperienza – racconta Gaia, che in finale giocherà contro la prima testa di serie Sofia Foggia -. Questa settimana ho incontrato tante ragazze che non avevo mai affrontato. Negli ultimi due turni ho vinto dei match combattuti, in cui ho lottato su ogni punto. Il dritto a due mani? Ho iniziato a giocarlo da piccolina perché non avevo tanta forza e mi trovo bene ancora oggi. Il Foro Italico è speciale, adesso ogni volta che tornerò a vedere gli Internazionali potrò dire di averci giocato. Un giorno mi piacerebbe diventare una professionista”. La famiglia Serra Zanetti quest’anno ha “schierato” anche il piccolo Alessandro, classe 2015 che si è spinto in semifinale nell’under 10. Il suo cammino si è fermato contro il romano Tommaso Maria Salvatori. Il talento del Circolo Emilia De Vialar si è imposto per 6-3 6-4 e in finale giocherà contro il rumeno Matei Petre, che si è aggiudicato la sfida contro Mattia Sena per 7-6 6-1.

Lemon Bowl sempre più internazionale: ben 6 finalisti stranieri – Le ultime stagioni hanno segnato un trend di crescita costante per il Lemon Bowl, torneo da sempre nei radar di tecnici e addetti ai lavori anche oltre i confini italiani. Non sorprende, quindi, che metà dei finalisti della 41ª edizione arrivino dall’estero, con due finali a tinte interamente internazionali. Nell’under 10 femminile, la serba Laura Adamovic sfiderà la russa Veronika Baburina. Adamovic, seguita dai tecnici e dalla sorella gemella Danica (eliminata ai quarti nello stesso tabellone), ha dominato 6-0 6-1 contro Margherita Banchero. Baburina, figlia dell’ex portiere dello Zenit San Pietroburgo Egor Baburin, ha invece superato con un doppio 6-3 la riminese Beatrice Benvenuti, a cui va riconosciuto il merito di non essersi mai scoraggiata. La Serbia sarà rappresentata anche nell’under 12 maschile da Nikola Laketic, campione nazionale di categoria. Dopo aver rischiato al primo turno, il tennista di Belgrado non si è più concesso una sbavatura, battendo la testa di serie numero 2, Lorenzo Burato, con un convincente 6-4 6-2. In finale lo attende il britannico Matyas Oprchal, vincitore per 6-4 6-2 sullo svizzero Levin Valadkhani. Nell’under 14 femminile, prosegue l’impressionante cavalcata dell’inglese Audrina Neeladoo, che ha travolto Demetra Mazzarella con un netto 6-1 6-0. Tra gli altri finalisti internazionali spicca anche il già citato Matei Petre, mentre l’under 14 maschile si tinge di tricolore. Sarà infatti un derby tutto italiano tra Diego Tarlazzi, del Club Atletico Faenza (6-4 6-2 contro Torrieri), e Filippo Capitanelli, del Tennis Training Foligno, vincitore 6-2 4-6 6-3 su Spizzica.

Tutte le informazioni, i risultati, le dirette streaming e i commenti delle passate edizioni del torneo sono disponibili sul sito web ufficiale: www.lemonbowl.org.