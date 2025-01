Il risultato in diretta live di Panathinaikos-Virtus Bologna, sfida valida come 19^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Le ultime due vittorie hanno permesso alle Vu Nere di riguadagnare quota in una classifica che rimane comunque negativa, ma che permette quasi di poter comunque sognare in grande. L’arrivo di coach Ivanovic, infatti, come speravano in società ma anche tutti i tifosi della Virtus, sembra aver portato la scossa sperata. Ecco, quindi, che dopo il successo prestigioso contro il Barcellona è arrivato quello decisamente più largo sull’ASVEL, una graditissima conferma che quello contro i blaugrana non è stato un episodio isolato.

Due vittorie che sono arrivate davanti al proprio pubblico, aspetto sicuramente da non sottovalutare. Ora, arriva una trasferta sulla carta proibitiva contro una squadra che ambisce ai piani altissimi del tabellone. Non che il Panathinaikos non abbia attraversato momenti di difficoltà: poche settimane fa, infatti, gli uomini di coach Ataman sono dovuti passare per due sconfitte molto pesanti in trasferta. Dopo di ciò, però, sono arrivate tre vittorie di fila, due con oltre 100 punti segnati e poi l’ultima contro il Bayern Monaco. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di venerdì 3 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

