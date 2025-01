Maxi offerta da 55 milioni di euro per il bomber della Serie A: proposta difficile da rifiutare, lascia l’Italia per andare in Premier League.

Le sirene inglesi preoccupano e non poco le squadre di Serie A. Negli ultimi anni, lo strapotere economico della Premier League è diventato sempre più grande e competere è ormai impossibile. Offerte super per strappare i migliori giocatori dai maggiori club italiani e contratti faraonici difficili da rifiutare.

La cessione più costosa sull’asse Serie A-Premier League è quella di Romelu Lukaku dall’Inter al Chelsea. Dopo due anni in nerazzurro, Lukaku chiese espressamente di tornare al Chelsea, squadra di cui si è dichiarato apertamente tifoso sin da bambino, che sborsò la bellezza di 113 milioni di euro per riportarlo a Londra. Un investimento che si rivelò però disastroso: dopo solo un anno di tanti bassi e pochi alti, Lukaku fece di nuovo ritorno all’Inter.

Adesso, però, la Premier League sta puntando nuovamente un bomber di Serie A e due squadre sono pronte a spendere una cifra decisamente cospicua per portarlo in Inghilterra.

Dalla Serie A alla Premier League, sul piatto 55 milioni

Chi è questo attaccante desiderato dai top club di Premier League? Si tratta proprio dell’attuale capocannoniere della Serie A, Mateo Retegui. L’indiscrezione è stata lanciata da La Repubblica che parla di Arsenal e Aston Villa pronte a mettere sul piatto ben 55 milioni di euro.

L’attaccante italo-argentino è stato prelevato dal Genoa questa estate per 22 milioni di euro e in pochi mesi il suo valore è più che raddoppiato. Merito soprattutto del lavoro di Gian Piero Gasperini che lo ha reso una perfetta macchina da gol.

In campionato, Retegui ha segnato già 12 gol, condividendo la testa della classifica marcatori con Marcus Thuram dell’Inter. Anche grazie alle sue reti, l’Atalanta ha chiuso il 2024 in testa alla classifica con 41 punti conquistati in 18 giornate.

Oltre i 12 gol in Serie A, Retegui ha anche messo a segno le sue prime 2 reti in Champions League, mettendo a referto una doppietta contro lo Young Boys nella trasferta in Svizzera.

Una stagione da sogno che ha attivato le sirene della Premier League. È però difficile pensare a una cessione già nel mese di gennaio, l’Atalanta non si priverà mai del suo bomber a stagione in corso. Soprattutto adesso che la città di Bergamo inizia veramente a sognare in grande.