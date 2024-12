Arriva una sconfitta in trasferta sul campo dell’Olympiacos per la Virtus Bologna nella sfida valida come 16^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Vezenkov, assoluto MVP con 27 punti e 10 rimbalzi, e Fournier (20 punti) conducono la formazione del Pireo a una vittoria per 87-77. Vu Nere troppo a corrente alternata, con momenti di blackout totale che hanno fatto seguito a sprazzi di grande carattere e atletismo. Era comunque una trasferta proibitiva per Belinelli e compagni, che non riescono a dare continuità alla vittoria contro il Baskonia.

Eurolega, la cronaca di Olympiacos-Virtus Bologna

Avvio decisamente shock per gli uomini di coach Ivanovic, che incassano punti pesantissimi da un Vezenkov subito in palla (un gioco da tre e una tripla) e da Fournier (tripla); nel mezzo, la tripla di Pajola (9-3). Ma i greci non si fermano e mettono subito in moto anche il talento di Papanikolau, incisivo sia al tiro che come rifinitore per arrotondare un parziale da 23-7. In qualche modo, con il contributo anche di Belinelli e Hackett, la Virtus riesce a non affondare, chiudendo i primi dieci minuti sotto per 29-17.

Belinelli e Cordinier portano Bologna a -8, e l’italiano contribuisce anche a firmare il -4. Nel finale di frazione, Clyburn e Morgan dall’arco permettono alle Vu Nere di andare all’intervallo addirittura in vantaggio per 40-43. Nonostante questo trend positivo, la rientro dagli spogliatoi sono ancora i greci a infilare un parziale da 7-0 che ribalta nuovamente il risultato, allungando ancora con Fournier sul +12 (60-48). Sotto di otto punti a inizio ultimo quarto, Bologna crolla definitivamente sotto i colpi di Fournier e Vezenkov, che respingono gli assalti di Morgan firmando l’allungo decisivo (79-64).

I prossimi impegni della Virtus

Per le Vu Nere, a cui non sono bastati i 20 punti di Belinelli con un 3/4 dall’arco, è subito tempo di pensare alla partita contro il Barcellona. Questa settimana, infatti, c’è nuovamente il doppio turno. Ancora un avversario di livello superiore, con i blaugrana che hanno sì perso contro l’Olimpia Milano la scorsa settimana, rifacendosi alla grande travolgendo 90-63 il Fenerbahce nella giornata di ieri. Successivamente, testa di nuovo al campionato per la sfida contro Trento che arriva dopo la sconfitta contro Trieste.