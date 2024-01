LIVE – Olympiacos-Olimpia Milano, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA

Il live in diretta di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida per la 18^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Impegno delicato per la formazione di coach Messina, alla ricerca di vittorie per provare ad avvicinarsi alle zone importanti della classifica, nonostante il problema infortuni. Tre vittorie nelle ultime quattro partite per i meneghini, mentre la squadra greca, a quota nove vittorie totali, ha vinto le ultime due partite di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:15 di martedì 2 gennaio, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

