Milan-Cagliari, cori della Curva Sud per Leao: i fischi sono solo un ricordo

Cori di incitamento della Curva sud del Milan per Rafa Leao, poco prima della partita di Coppa Italia al Meazza, contro il Cagliari. Poco prima del fischio d’inizio, durante l’inquadratura del portoghese (oggi in panchina) trasmessa dai maxischermi, si sono levati cori in suo favore dagli spalti del secondo anello blu dello stadio. Nei giorni scorsi, il rendimento stagionale di Leao era stato chiacchierato, anche a causa anche di qualche sporadico fischio che ne aveva accompagnato la sostituzione durante la sfida di campionato contro il Sassuolo.