LIVE – Olimpia Milano-Zalgiris, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Olimpia Milano-Zalgiris, sfida valida come diciannovesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Due sconfitte di fila, arrivate al termine di prestazioni non all’altezza, hanno fatto ripiombare in fondo alla classifica gli uomini di coach Messina, che sono nuovamente chiamati a dare un segnale in questa partita casalinga. Di fronte, una squadra che invece ultimamente ha ottenuto risultati positivi, battendo anche la Virtus Bologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 13 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

