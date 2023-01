Napoli-Juventus, gol Rrahmani: il giallo del mancato cambio di Locatelli

Polemica dopo il gol del 3-1 in Napoli-Juventus a opera di Rrahmani. La rete è assolutamente regolare, ma sono arrivate alcune proteste dei bianconeri, soprattutto dalla panchina, per il mancato cambio di Locatelli. Inizialmente il centrocampista sembrava poter uscire sul calcio d’angolo da cui poi nasce il gol, mentre in un secondo momento torna nel cuore dell’area peraltro quasi sanguinante. Perché non è stato fatto il cambio? Secondo Dazn, la lamentela bianconera era inerente una mancata autorizzazione dell’arbitro Doveri, che però dalle immagini pare il primo a essere stupito per il mancato cambio da parte dei bianconeri. Resta dunque un vero e proprio giallo il mancato cambio del centrocampista: decisione della Juventus oppure dell’arbitro?