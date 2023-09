LIVE – Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa 2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Olimpia Milano-Virtus Bologna, sfida valida come semifinale della Supercoppa 2023 di basket. Tutto pronto per la prima sfida ufficiale della nuova stagione, che ripropone subito un nuovo capitolo del testa a testa tra le due squadre più forti del panorama italiano. I meneghini ripartono con la terza stella sul petto, dopo la conquista del loro trentesimo scudetto, mettendo in campo anche tantissimi volti nuovi. Nelle Vu Nere, invece, grande curiosità per la prima di Luca Banchi, protagonista agli ultimi mondiali con la Lettonia; il coach ex Pesaro, infatti, è stato chiamato a sostituire Sergio Scariolo, esonerato pochi giorni fa. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 23 settembre sul parquet PalaLeonessa A2A di Brescia, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

BASKET, CALENDARIO SUPERCOPPA 2023

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA

