Basket, Supercoppa femminile 2023: trionfo Virtus Bologna, Schio sconfitta 65-70

La Virtus Bologna trionfa nella Supercoppa 2023 femminile di basket. Le V nere sconfiggono la Famila Schio nell’ultimo atto del torneo mediante il punteggio di 65-70 e si portano a casa il primo trofeo della stagione. Le emiliane, dunque, partono con il piede giusto e si candidano ad un ruolo di assolute protagoniste anche nel prossimmo campionato.

SCHIO-VIRTUS BOLOGNA 65-70 (19-21, 13-15, 19-17, 14-17)

La compagine veneta si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, mettendo immediatamente a referto due splendide triple, ma le V nere non resta a guardare e reagiscono. Dopo aver acciuffato il pareggio, infatti, le emiliane completano il sorpasso e chiudono il primo quarto in vantaggio 19-21. Nel secondo parziale il copione della gara resta più o meno lo stesso, con Schio che parte bene e la Virtus Bologna che prende in mano il pallino del gioco. La situazione di equilibrio continua a persistere e, tra vari botta e risposta, le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 32-36.

Nella ripresa la Virtus Bologna torna in campo con il piglio giusto ed incrementa ulteriormente il proprio vantaggio nei confronti delle avversarie, che però ad un certo punto riescono a cambiare marcia. Il club veneto, infatti, ribalta il fronte e si rifà sotto in maniera decisa, chiudendo il terzo quarto a due sole lunghezze di distanza (51-53). Ad inizio terzo quarto arriva subito il sorpasso con una tripla, ma la compagine emiliana mantiene la calma e si rimette alla condizione della sfida. Negli ultimi secondo Schio agguanta il pareggio, ma la Virtus Bologna trova una tripla che le regala il successo per 65-70 e di conseguenza anche la Supercoppa.