LIVE – Olimpia Milano-Varese, Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Olimpia Milano-Varese, sfida valida come 21^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Periodo decisamente negativo per gli uomini di coach Messina, che dopo aver deluso in Coppa Italia, hanno perso anche contro il Villeurbanne in Eurolega, dicendo di fatto addio alle residue speranze di passaggio del turno. Non stanno brillando neppure gli ospiti, che dopo aver vinto contro Pesaro, proveranno il colpaccio in trasferta per allontanare la zona retrocessione. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 3 marzo sul parquet del Forum di Assago, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-VARESE

__________________________________________________