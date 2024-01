LIVE – Olimpia Milano-Sassari, Serie A1 2023/2024 basket (DIRETTA)

Il live in diretta di Olimpia Milano-Sassari, sfida valida come 18^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Gli uomini di coach Messina sono reduci da tre vittorie consecutive in campionato, impreziosite da quella sul Barcellona in Eurolega. Di fronte, la squadra sarda, dopo due vittorie di fila, è stata fermata sul campo di Treviso; questa sarà anche la prima partita con Nenad Markovic in panchina, dopo l’esonero di Piero Bucchi. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 28 gennaio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-SASSARI

__________________________________________________