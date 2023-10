LIVE – Olimpia Milano-Reggio Emilia, Serie A1 2023/2024 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Olimpia Milano-Reggio Emilia, sfida valida come 3^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Inizio scoppiettante per gli uomini di coach Priftis, che hanno vinti nelle prime due uscite stagionali. La formazione lombarda, invece, dopo aver battuto Treviso, ha perso contro Napoli, ma viene da una settimana piena di riposo dopo non aver giocato in Eurolega. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di sabato 14 ottobre sul parquet del Mediolanum Forum di Assago, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

PROGRAMMA E TV 3^ GIORNATA

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-REGGIO EMILIA

__________________________________________________