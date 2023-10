Highlights Galles-Argentina 17-29, Mondiali Rugby Francia 2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 59

Gli highlights di Galles-Argentina, match valevole per il primo quarto di finale dei Mondiali 2023 di rugby in corso di svolgimento in Francia, in cui la compagine sudamericana si è imposta in rimonta nei confronti della squadra britannica mediante il punteggio di 17-29. In virtù di questo successo l’Argentina si è qualificata per la semifinale. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori azioni della partita.