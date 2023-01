LIVE – Olimpia Milano-Lyon-Villeurbanne 73-79, Eurolega 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

La diretta live di Olimpia Milano-Lione, sfida valida come ventesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione di coach Messina è chiamata a dare un segnale per capire se c’è il margine e soprattutto la volontà di provare fino all’ultimo una complicata risalita in Europa: l’avversario sono i francesi che chiudono la classifica con lo stesso score dei meneghini. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 20 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

COME VEDERE LA PARTITA IN TV

RISULTATI e CLASSIFICA

PROGRAMMA 20^ GIORNATA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

OLIMPIA MILANO-LIONE 73-79

FINE MATCH 73-79

40′ Tyus potrebbe chiuderla! 73-77.

40′ Davies! 73-75! C’è ancora vita.

38′ Hall prova a tenere vive le speranze di Milano, 71-75.

36′ Tripla di Hall, tripla di Bost, 66-69!

35′ Due su due dalla lunetta per Fall, 63-66.

33′ Break dei francesi che segnano sette punti di fila. Fall da due non perdona, 62-64.

31′ Gioco da tre per Hines! Subisce fallo dopo il canestro, firma il libero ed è 62-57.

FINE TERZO QUARTO 57-57

29′ Mathews risponde a Hines, 57 pari al Mediolanum.

27′ Ancora Davies! 55-52, risicato vantaggio per i ragazzi di Messina.

25′ Davies! 51-48, finalmente un possesso pieno di vantaggio per l’Armani.

23′ Devon Hall! 47-48, Olimpia che però non riesce mai a scavalcare i propri avversari.

21′ Davies risponde a De Colo, 39-44.

FINE SECONDO QUARTO 37-42

20′ De Colo in extremis trova il canestro del 37-42.

19′ 37-39 col canestro di Retin! Sempre punto a punto.

17′ Hines da tre! 33-35.

15′ Luwawu-Cabarrot accorcia sul 29-31, l’Olimpia ha il merito di riuscire a restare attaccata nel punteggio.

13′ Due liberi a segno di Fall rispondono al canestro di Davies, 22-26.

11′ Mathews apre le danze nel secondo quarto, Villeurbanne avanti 17-21.

FINE PRIMO QUARTO 17-19

10′ Kahudi risponde alla tripla di Tonut, torna avanti Lione 17-19.

8′ Luwawu-Cabarrot da tre! 14-14, che rimonta dell’Olimpia.

8‘ Gioco da tre per Davies, canestro, fallo subito, libero aggiuntivo! 11-14, risale alla grande Milano.

7′ Risale l’Olimpia! Melli da due, bel canestro per l’8-14!

5′ Due su due per Nando De Colo, 2-11 e di nuovo a +9 la squadra di Lione.

4′ Luwawu-Cabarrot sblocca l’Olimpia con due liberi a segno. 2-9.

3′ Canestro di Bost, è assolo francese. 0-7.

3′ Ancora Lighty, stavolta con la tripla! 0-5, non buon inizio per Milano.

2′ Lighty dalla lunetta fa due su due, Asvel avanti. 0-2.

1′ Partiti. Polveri bagnate nel primo minuto effettivo.

20.30 Ci siamo, è il momento della palla a due.

20.27 E’ di fatto uno spareggio per provare a credere ancora in un miracolo europeo, coach Messina vuole una prova d’orgoglio dall’Armani.

20.20 Amici di Sportface, buonasera dal Mediolanum Forum di Assago dove l’Olimpia Milano cerca il riscatto in Eurolega contro Lione Villeurbanne. Si parte fra pochissimo.