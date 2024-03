LIVE – Olimpia Milano-Fenerbahce, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA

Il live in diretta di Olimpia Milano-Fenerbahce, sfida valida per la 31^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Partita a dir poco fondamentale per gli uomini di coach Messina, chiamati a tentare un’altra impresa per tenere ancora vive le speranze di play-in. Due giorni fa, infatti, l’Olimpia è tornata alla vittoria in trasferta dopo tre mesi battendo il Monaco: nel 2024, i meneghini hanno quindi avuto la meglio sulle tre migliori squadre del tabellone, considerando che in precedenza Milano aveva battuto anche Real Madrid e Barcellona. E proprio il Fenerbahce, in virtù dei risultati dell’ultimo turno, si è preso il terzo posto: i turchi, infatti, hanno vinto le ultime quattro partite, avendo la meglio sulle quattro spagnole impegnate, dal Baskonia al Barcellona, passando per Real Madrid e Valencia. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 22 marzo, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

