Basket, Eurolega: Stella Rossa ferma Bologna, accesso ai play-in posticipato

Stella Rossa ospita Bologna per la sfida valida per l’Eurolega 2023/24, match terminato 94-78. I bolognesi soffrono le assenze di Hackett e Cordinier e vengono piegati dai padroni di casa. Stella Rossa pone fine a una striscia di sei sconfitte consecutive, mentre l’accesso ai play-in degli italiani viene posticipata.

Il primo quarto di partita è molto intenso e ugualmente rapido. La Virtus Bologna si porta avanti, ma Stella Rossa non manca di ritmo e dà inizio ad uno spettacolo di sorpassi e risposte. Dopo dieci minuti in campo, i bolognesi sono in vantaggio per 23-21. Nel secondo parziale gli italiani cercheranno maggiore fisicità, per far fronte a degli avversari ostici, ma i problemi sembrano invece aumentare. La Virtus fatica in difesa, lasciando troppo spazio alla Stella Rossa. Dopo una prima parte equilibrata, sul finale i padroni di casa passano in vantaggio con due rapide triple. Si va dunque a riposto sul 48-42. Dopo l’intervallo, Stella Rossa trova il massimo vantaggio, arrivando ad avere dieci punti più dei bolognesi. Gli ospiti scendono in partita nella seconda metà, con Lundberg che riesce a spostare gli equilibri e a guidare la squadra ad un ritmo più aggressivo. Sul finale però, la Stella Rossa si accende di nuovo guidata da Nedovic, con la Virtus nuovamente in difficoltà. A soli dieci minuti dalla fine, il punteggio è di 74-65. Nel quarto e ultimo parziale in campo, Stella Rossa mantiene il controllo. Bologna commette diversi falli e negli ultimi momenti in campo crolla sotto l’attacco rivale. La partita termina 94-79, con Bologna che posticipa il sogno play-in.