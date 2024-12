Il risultato in diretta live di Olimpia Milano-Bayern Monaco, sfida valida come 17^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Si è fermata a sei la striscia di vittorie consecutive degli uomini di coach Ettore Messina, che nell’ultimo turno, il primo di questa settimana, hanno ceduto di schianto in casa del Panathinaikos. Un 103-74 molto pesante nel punteggio, ma che non deve fermare i meneghini, capaci di migliorare notevolmente la classifica dopo un avvio di stagione disastroso. Ora, c’è subito la possibilità di ripartire contro un altro avversario di altissimo livello, ovvero i bavaresi di coach Herbert.

Da canto suo, il Bayern è in quinta posizione con dieci vittorie, appena una in più dei meneghini, che quindi possono tentare l’aggancio. Pochi giorni fa la squadra tedesca ha perso sul campo del Monaco, uno stop che è arrivato dopo due vittorie consecutive. Un fattore che dovrà a provare a sfruttare Milano, infatti, è il filotto negativo di risultati in trasferta del Bayern, che lontano dal proprio pubblico non vince da quattro turni. La palla a due è fissata alle ore 21:00 di venerdì 20 dicembre, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

