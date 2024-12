È dominio giapponese a Copper Mountain, dove si è tenuta la seconda tappa della Coppa del mondo di snowboard halfpipe. Sono ben cinque, infatti, gli atleti nipponici a medaglia tra la gara maschile e quella femminile. Al maschile, Ayumu Hirano, che aveva già ottenuto il miglior punteggio nelle qualificazioni dell’altro ieri, ha centrato il primo posto con un totale di 97.00 punti, precedendo i connazionali Yuto Totsuka (94.75) e Ruka Hirano (92.75). Ai piedi del podio, invece, l’australiano Scotty James, che dopo il secondo posto in qualifica ha chiuso la gara con 91.50 punti.

Per quanto riguarda la gara femminile, a trionfare è stata Sara Shimitzu, che dopo gli 85.33 punti delle qualificazioni, in gara ne fa 90.50, battendo la cinese Xuetong Cai (88.50). A chiudere il podio è l’altra giapponese Mitsuki Ono, che totalizza 88.00 punti. Deve accontentarsi del quarto posto, infine, la statunitense Chloe Kim: 90.00 i punti realizzati in qualifica, mentre in gara ne arrivano 86.75, non abbastanza per centrare un piazzamento a medaglia.

Snowboard, la prossima tappa della Coppa del mondo

Concluso l’appuntamento in Colorado, la Coppa del mondo si sposterà in Europa per la terza tappa. Tra il 15 e il 18 gennaio, infatti, si terrà l’appuntamento di Laax, in Svizzera. Una tappa tutta da seguire per una competizione che sta regalando tante emozioni e una lotta serrata per il primo posto. Per quanto riguarda la classifica di specialità, Tostuka guida con 180 punti contro i 150 di Hirano, mentre la classifica femminile vede in testa la cinese Cai con 160 punti, seguita a 145 da Shimizu e a 140 da Mastro.