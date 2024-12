Le formazioni ufficiali di Spezia-Cittadella, valida per la 16^ giornata della Serie B 2024/2025. La squadra di casa è in piena lotta per la promozione e cerca una vittoria davanti ai propri tifosi per consolidare il terzo posto e restare in scia delle prime due. Ultima posizione invece per il Cittadella, che se non inverte in fretta il trend sarà costretta a combattere per la salvezza fino a fine campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori.

SPEZIA: Gori, Wiśniewski, Hristov, Bertola, Elia, Candelari, Nagy, Esposito S, Reca, Esposito P.

CITTADELLA: Kastrati, Salvi, Pandolfi, Amatucci, Magrassi, Tronchin, Branca, Carissoni, Negro