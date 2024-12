Le formazioni ufficiali di Verona-Empoli, partita valevole per la quindicesima giornata di Serie A 2024/2025. Le due squadre sono separate da soli 4 punti in classifica ma da ben sette posizioni. Entrambe non vincono da tre turni e vogliono tornare a farlo per fare un passo verso l’obiettivo salvezza. Gli scaligeri proveranno a sfruttare il fattore campo, ma le cose migliori in stagione – tra le due – le ha fatte vedere l’Empoli. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-EMPOLI

VERONA: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Tengstedt, Lazovic; Livramento

EMPOLI: Vazquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Anjorin, Pezzella; Cacace, Esposito; Pellegri