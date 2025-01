Il risultato in diretta live di Maccabi-Olimpia Milano, sfida valida come 20^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Nuovo appuntamento in trasferta per gli uomini guidati da coach Ettore Messina, che hanno interrotto una striscia di tre sconfitte di fila vincendo nell’ultimo turno in casa del Villeurbanne. Una vittoria di autorità, che ha permesso alla formazione meneghina di rilanciarsi per un posto almeno ai play-in. L’Olimpia è attualmente al dodicesimo posto in una classifica cortissima, considerando che il quarto posto del Paris è ad appena una vittoria.

Inoltre, a dare ancora più sostanza al momento di Mirotic e compagni sono le tre vittorie nelle ultime tre partite di campionato. Ora, però, è di nuovo tempo di Eurolega, con un match tutt’altro che da sottovalutare. Il Maccabi, infatti, non sta certamente brillando, avendo ottenuto appena una vittoria nelle ultime sette partite giocate. Ma quella allenata da coach Kattash rimane una formazione insidiosa, contro la quale Milano dovrà fare una partita di livello fin dalle prime battute. La palla a due è fissata alle ore 20:05 di giovedì 9 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

