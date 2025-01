Successo consecutivo n°31 per l’Imoco Conegliano, che prosegue la sua striscia di imbattibilità anche nel quinto turno di Champions League. Le ragazze di Daniele Santarelli blindano la qualificazione ai quarti e mantengono la prima posizione nel girone al termine di un’altra nettissima affermazione contro il Mladost Zagabria, che nel 2024 ha fatto il pieno di trofei in Croazia. L’unica titolare schierata quest’oggi dalla squadra campione d’Italia in carica è Zhu Ting, ma poco cambia per le sorti del match, terminato con il punteggio finale di 0-3 (16-25, 16-25, 23-25) e Marina Lubian premiata MVP della sfida.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Conegliano parte leggermente con il freno tirato, con qualche errore di troppo sia in attacco che in ricezione nel corso dei primi minuti di gara. L’equilibrio, però, fa presto a spezzarsi: dall’8-8 si apre un lungo parziale con Eckl alla battuta fino all’8-16, quando finalmente la squadra croata riesce a interrompere la striscia negativa. Di fatto il set è però nelle mani di Lubian e compagne, che grazie a questo allungo decisivo poi riescono a gestire fino al 16-25 finale con il quale si impongono nella prima frazione.

Leitmotiv simile nel secondo set, in cui in realtà Conegliano prova subito a scappare andando avanti 7-3 e costringendo l’head coach avversario a chiamare. Questo ha effetto, perché la squadra di casa torna in corsa e ritrova la parità sul 9-9 e poi fino al 12-12. Qui arriva il parziale ancora una volta decisivo per Zhu e compagne, che non si voltano più indietro e chiudono con lo stesso punteggio del primo set, ovvero 16-25.

Partita che sembra ormai in discesa, con l’Imoco Volley che si porta sul 13-7 e un vantaggio di sei punti anche nel terzo set. Qui arriva il blackout più importante del match, con sei punti di fila da parte della compagine di casa che ritrova la parità e costringe un furioso Santarelli a chiamare un paio di time-out per fermare l’emorragia. Non ci riesce, perché lo Zagabria è ormai pienamente nel set e ci crede, portandosi anche sul +3 quando lo score recita 20-17. Il coach non vuole rischiare un quarto set e allora manda in campo Wolosz, Haak e Gabi, con quest’ultima che mette a segno il muro della vittoria dopo la mini-rimonta nel finale.

I RISULTATI DEL QUINTO TURNO

MARTEDI’ 7 GENNAIO

PGE Grot Budowlani Lodz vs Fenerbahce Medicana Istanbul (Pool D) 1-3 (25-21, 19-25, 13-25, 24-26)

Calcit Kamnik vs Vakifbank Istanbul (Pool C) 0-3 (22-25, 18-25, 23-25)

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO

C.S.O. Voluntari 2005 vs Savino Del Bene Scandicci (Pool E) 0-3 (20-25, 16-25, 16-25)

SSC Palmberg Schwerin vs Levallois Paris Saint Cloud (Pool B) 3-2 (23-25, 25-12, 25-21, 21-25, 15-12)

Vasas Obuda Budapest vs Neptunes Nantes (Pool D) 3-0 (25-21, 25-22, 25-20)

Allianz MTV Stoccarda vs BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala (Pool E) 3-1 (25-19, 19-25, 25-19, 25-20)

FC Porto vs Numia Vero Volley Milano (Pool C) 0-3 (13-25, 24-26, 16-25)

GIOVEDI’ 9 GENNAIO

Tent Obrenovac vs Eczacibasi Dynavit Istanbul (Pool B) 1-3 (25-21, 10-25, 16-25, 22-25)

Maritza Plovdiv vs Developres Resovia (Pool A) 0-3 (18-25, 20-25, 21-25)

Mladost Zagabria vs A. Carraro Imoco Conegliano (Pool A) 0-3 (16-25, 16-25, 23-25)

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

POOL A

A. Carraro Imoco Conegliano (ITA) 5V-0P-15pt Developres Resovia (POL) 4V-1P-12pt Maritza Plovdiv (BUL) 1V-4P-3pt Mladost Zagabria (CRO) 0V-5P-0pt

B

Eczacibasi Dynavit Istanbul (TUR) 5V-0P-15pt Tent Obrenovac (SRB) 3V-2P-8pt SSC Palmberg Schwerin (GER) 2V-3P-5pt Levallois Paris Saint Cloud (FRA) 0V-5P-2pt

C

Vakifbank Istanbul (TUR) 5V-0P-15pt Numia Vero Volley Milano (ITA) 4V-1P-12pt Fc Porto (POR) 1V-4P-3pt Calcit Kamnik (SLO) 0V-5P-0pt

D

Fenerbahce Medicana Istanbul (TUR) 5V-0P-15pt PGE Grot Budowlani Lodz (POL) 3V-2P-8pt Vasas Obuda Budapest (HUN) 2V-3P-5pt Neptunes Nantes (FRA) 0V-5P-2pt

E