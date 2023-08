LIVE – Italia-Cina, finale Trentino Basket Cup 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Italia-Cina, sfida valida come finale per il primo posto della Trentino Basket Cup 2023. Gli Azzurri guidati da coach Pozzecco hanno inaugurato con una vittoria la serie di amichevoli che condurrà fino ai Mondiali che si giocheranno a cavallo tra agosto e settembre. Fontecchio e compagni, infatti, hanno avuto la meglio in semifinale contro la Turchia all’overtime, in una partita dalle mille emozioni: in vantaggio all’intervallo lungo, l’Italia si è fatta agganciare e infine superare nel tempo supplementare, rimontando poi con una reazione da grande squadra. Ora, la sfida alla Cina di Sasha Djordjevic, che ha invece avuto la meglio su Capo Verde. La palla a due è prevista alle ore 20:30 di sabato 5 agosto sul parquet della BLM Group Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

