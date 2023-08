Arabia Champions Cup, Milinkovic-Savic in gol. Benzema sbaglia un rigore

di Redazione 54

L’Al Hilal si qualifica per la semifinale della Arab Club Champions Cup. E lo fa grazie alla vittoria per 3-1 nel match contro l’Al Ittihad di Benzema e Kantè. Tra i protagonisti c’è l’ex laziale Sergej Milinkovic-Savic, autore del provvisorio vantaggio. Il raddoppio porta la firma di Al Dawsari su rigore mentre nella ripresa Romarinho accorcia le distanze per l’Al Ittihad. L’ex Barcellona e Zenit, Malcom firma il tris, mentre Karim Benzema su rigore colpisce il palo e manca la chance per riaprire il match. L’Al Hilal in semifinale sfiderà una fra Al Shabab e Al Wahada. Domani toccherà all’Al Nassr di Ronaldo e Brozovic che sfiderà il Raja Casablanca con in palio il pass per la semifinale con l’Al Shorta.