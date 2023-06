LIVE – Forlì-Udine 83-58, gara-2 semifinale playoff Serie A2 2022/2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live in diretta di Forlì-Udine, sfida valida come gara-2 della semifinale dei playoff della Serie A2 2022/2023 di basket. Secondo atto della serie, dopo che i padroni di casa sono riusciti a imporsi per appena due punti in gara-1, dopo i friulani sono andati vicinissimi al colpaccio in extremis con il tiro da tre punti fallito da Alessandro Gentile, che avrebbe completato l’ottima rimonta nel quarto quarto. Con questi presupposti, ci si attende ora una gara-2 ancora molto accesa e aperta. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di domenica 4 giugno sul parquet della Unieuro Arena, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

FORLÌ-UDINE 83-58

___________________________________________________

FINE PARTITA

9′ – Radjonic da tre ancora, Borci da due e ancora Borciu da tre chiudono la partita. 83-58

6′ – Da tre Valentini. Due su due per Palumbo- 75-49

5′ – Radjonic e Adrian per il 72 di Forlì. Esposito ultimo a mollare. 72-47

3′ – Valentini da due, mentre uno su due per Gaspardo. 64-43

FINE TERZO QUARTO

9′ – Si torna a più venti. Valentini da tre! 62-42

8′ Più 18 per Forlì. Due doppie di Cinciarini portano al più 20. Gentile accorcia. 59-41

5′- Due triple di Pollone e Cinciarini e due di Sanford fanno volare Forlì. Gentile cerca di tenere in vita Udine. 55-39

3′ – Ancora super Pollone e Valentini e Sanford sugli scudi per Forlì. 47-32

FINE SECONDO QUARTO

8′ – Cinciarini da tre e Adrian da due. 41-28 Forlì

7′ – Pollone da due prima e poi da tre. 36-26

6′ – 31-24 Forlì grazie allo scatto targato Penna e Radjonic. Briscoe sempre da tre

4′ – Cinciarini da tre. Briscoe da tre. 21-21

2′ – Cinciarini e Benedetti riportano avanti Forlì. Risponde Gaspardo con due liberi. 18-18

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Udine risale la corrente. Grazie alle triple di Gaspardo ed ai punti di Nobile e di Gentile. 14-16

7′ – Due di Sanford, la schiacciata di Gazzotti ed ancora Sanford portano la partita sul 14-4. Esposito sempre per Udine.

3′ – Due triple di Valentini e un canestro da due di Adrian, portano avanti Forlì. 8-2

1′ – Primi punti del match per Udine: Esposito da due

1′ Si inizia.