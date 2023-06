Roma-Spezia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Roma e Spezia, valevole per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023. I giallorossi sono chiamati a riscattarsi dopo la sconfitta in finale di Europa League e proveranno a farlo davanti ad un Olimpico sold out. Lo Spezia invece ha assolutamente bisogno di punti per evitare la retrocessione o quantomeno guadagnarsi lo spareggio salvezza con il Verona. La sfida è in programma oggi, domenica 4 giugno alle 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.