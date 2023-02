LIVE – Cedevita Olimpija-Venezia 69-70, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Cedevita Olimpija-Venezia, sfida valida come tredicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. Occasione molto importante per gli uomini di coach De Raffaele per agguantare in classifica il Bourg en Bresse. La volontà dei lagunari è soprattutto quella di centrare la seconda vittoria consecutiva, e per farlo dovranno battere la formazione che occupa l’ultima posizione del gruppo A, e che arriva da tre KO consecutivi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di mercoledì 1 febbraio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

CEDEVITA OLIMPIJA-VENEZIA 69-70

38 – Avanti Venezia, 69-70.

36′ – Si lotta punto a punto, 69-67.

32′ – De Nicolao per il sorpasso, 63-64.

FINE TERZO QUARTO

29′ – In difficoltà Venezia, 61-55

28′ – Vantaggio Cedevita, 55-53.

27′ – Si avvicina il Cedevita, 52-53.

24′ – Mantiene il vantaggio Venezia, 44-48.

21′ – Si riparte.

FINE SECONDO QUARTO

18′ – Massimo vantaggio per Venezia, 34-43.

16′ – De Nicolao per il sorpasso, 32-34.

14′ – Venezia a -4, 30-26.

12′ – 0/4 ai liberi per Watt.

FINE PRIMO QUARTO

9′ – Altra tripla per il Cedevita, 24-18.

7′ – Cedevita avanti, 18-15.

6′ – Rimonta il Cedevita, 13-13.

4′ – Parziale di 7-0 per Venezia, 6-13.

3′ – Punteggio in parità, 6-6.

1′ – Si parte.

19:55 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Lubiana e Venezia.