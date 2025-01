Il risultato in diretta live di ASVEL-Olimpia Milano, sfida valida come 19^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Dopo una serie di stop consecutivi contro squadre di alto livello, per gli uomini di Ettore Messina è arrivato il momento della verità. Usciti nuovamente dalla zona play-in, lontana comunque appena una vittoria, infatti, i meneghini sono attesi da una trasferta da cui serve tornare con un successo importante per dare un segnale di livello.

La lunga striscia di vittorie di fila, infatti, è stata interrotta dagli ultimi tre KO. Prima quello molto pesante nel risultato contro il Panathinaikos, un passaggio a vuoto che dopo tanti successi è comprensibile. Poi, le due sconfitte di appena un punto contro altre formazioni di altissimo livello, come Bayern Monaco e Olympiacos. Due partite combattute alla pari, sfuggite davvero per dettagli minimi (con tanto di polemiche arbitrali nella sfida contro i greci). Ora, però, la sfida contro il Lione da vincere: l’opportunità è ghiotta contro una squadra, l’ASVEL, che ha perso in maniera netta contro la Virtus Bologna, e che da canto suo proverà l’aggancio in classifica. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 2 gennaio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

